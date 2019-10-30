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Станислав Радин официально представлен в качестве председателя Арбитражного суда региона

11:27 | 30.10.2019 | Общество

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Пенза, 30 октября 2019. PenzaNews. Станислав Радин, который указом президента России от 14 октября 2019 года назначен на должность председателя Арбитражного суда Пензенской области, официально представлен коллективу в новом качестве.

Станислав Радин официально представлен в качестве председателя Арбитражного суда региона

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как отметил председатель Арбитражного суда Поволжского округа Юрий Глазов, прибывший в Пензу для участия в торжественном мероприятии, повод для собрания сотрудников суда по большей части является формальным, поскольку Станислав Радин всем хорошо знаком.

Он кратко напомнил основные вехи его биографии и сообщил, на пост председателя было рекомендовано две кандидатуры.

«Два действующих заместителя», — уточнил Юрий Глазов.

Обращаясь со словами напутствия к Станиславу Радину, он выразил мнение, что важно добиться предсказуемости и единообразия судебной практики.

«Задача Ваша не возбуждать негативные эмоции у людей – участников процесса, а наоборот стараться услышать каждого», — сказал Юрий Глазов.

В свою очередь председатель Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда Наиля Сафаева отметила, что рада за коллег в Пензе, поскольку у них появился молодой, активный, ответственный и работоспособный руководитель.

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«Завершается тот непродолжительный по времени, но очень напряженный эмоционально своими ожиданиями период, который наступил в Арбитражном суде Пензенской области в связи с выходом в почетную отставку прежнего руководителя Константина Анатольевича [Друзя]», — пояснила она.

Обращаясь к собравшимся, Станислав Радин поблагодарил за сказанные в свой адрес теплые слова, высокую оценку работы и оказанное доверие.

«Мне и, соответственно, вам досталось прекрасное наследство в виде нашего прекрасного коллектива, в виде таких традиций, как высокое качество судебной работы, и того здания, которое мы получили в результате [...] многолетней стройки», — сказал он.

Станислав Радин поблагодарил своих предшественников и наставников, в том числе Константина Друзя, который по объективным причинам не смог присутствовать на торжественном собрании.

«Давайте работать, давайте ценить друг друга, ценить те взаимоотношения, которые сложились в коллективе. Я думаю, у нас все получится», — подытожил председатель Арбитражного суда Пензенской области.

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