Станислав Радин официально представлен в качестве председателя Арбитражного суда региона Общество

Пенза, 30 октября 2019. PenzaNews. Станислав Радин, который указом президента России от 14 октября 2019 года назначен на должность председателя Арбитражного суда Пензенской области, официально представлен коллективу в новом качестве.

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Как отметил председатель Арбитражного суда Поволжского округа Юрий Глазов, прибывший в Пензу для участия в торжественном мероприятии, повод для собрания сотрудников суда по большей части является формальным, поскольку Станислав Радин всем хорошо знаком.

Он кратко напомнил основные вехи его биографии и сообщил, на пост председателя было рекомендовано две кандидатуры.

«Два действующих заместителя», — уточнил Юрий Глазов.

Обращаясь со словами напутствия к Станиславу Радину, он выразил мнение, что важно добиться предсказуемости и единообразия судебной практики.

«Задача Ваша не возбуждать негативные эмоции у людей – участников процесса, а наоборот стараться услышать каждого», — сказал Юрий Глазов.

В свою очередь председатель Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда Наиля Сафаева отметила, что рада за коллег в Пензе, поскольку у них появился молодой, активный, ответственный и работоспособный руководитель.

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«Завершается тот непродолжительный по времени, но очень напряженный эмоционально своими ожиданиями период, который наступил в Арбитражном суде Пензенской области в связи с выходом в почетную отставку прежнего руководителя Константина Анатольевича [Друзя]», — пояснила она.

Обращаясь к собравшимся, Станислав Радин поблагодарил за сказанные в свой адрес теплые слова, высокую оценку работы и оказанное доверие.

«Мне и, соответственно, вам досталось прекрасное наследство в виде нашего прекрасного коллектива, в виде таких традиций, как высокое качество судебной работы, и того здания, которое мы получили в результате [...] многолетней стройки», — сказал он.

Станислав Радин поблагодарил своих предшественников и наставников, в том числе Константина Друзя, который по объективным причинам не смог присутствовать на торжественном собрании.

«Давайте работать, давайте ценить друг друга, ценить те взаимоотношения, которые сложились в коллективе. Я думаю, у нас все получится», — подытожил председатель Арбитражного суда Пензенской области.