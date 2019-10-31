Прокуратура представила фильм о расстреле людей в Чембаре Общество

Пенза, 31 октября 2019. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области представила широкой общественности документальный фильм, посвященный трагическим событиям в уездном городе Чембаре, где 25 сентября 1918 года были расстреляны 48 человек.

Фото: Любовь Руднева

В его основу легли архивные документы и сведения, по крупицам собранные работниками музея-усадьбы В.Г. Белинского.

Помощь в создании фильма представителям надзорного ведомства оказали студенты кафедры «Журналистика» историко-филологического факультета Пензенского государственного университета.

Презентацию документальной картины, состоявшуюся в городе Белинском, приурочили ко Дню памяти жертв политических репрессий.

В начале фильма начальник кассационного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры региона Дмитрий Дырдов рассказал о бунте, устроенном в пензенской тюрьме белогвардейцами, и убийстве надзирателя, которые послужили поводом для того, чтобы губернский исполком предписал уездным, сельским и волостным советам, а также комитетам бедноты «расстрелять всех заложников буржуазии, офицеров и полицейских».

Он уточнил, что на тот момент в тюрьме Чембарского уезда содержались 48 человек.

По словам заведующей сектором фондов музея-усадьбы В.Г. Белинского Татьяны Шалыгановой, на рассвете 25 сентября 1918 года арестантов вывели из здания и повели в неизвестном направлении по улице Поимской.

«Когда свернули к оврагу за городом, началась паника. Говорят, что тогда могли люди некоторые сбежать, но фактов таких документальных нет. Людей привели к оврагу за городом и, объявив классовыми врагами, расстреляли», — сказала она.

Из фильма зрители могут узнать, какая работа была проведена в последние годы для реабилитации этих граждан.

В настоящее время видео доступно для просмотра на портале YouTube.

В дальнейшем рассматривается возможность демонстрации документальной картины на тематических мероприятиях, посвященных истории Пензенской области.