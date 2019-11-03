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Четвероклассница Полина Мягкова награждена медалью «За мужество в спасении»

14:21 | 03.11.2019 | Общество

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Пенза, 3 ноября 2019. PenzaNews. Ученица 4 класса школы села Владыкино Каменского района Пензенской области Полина Мягкова удостоена медали «За мужество в спасении».

Четвероклассница Полина Мягкова награждена медалью «За мужество в спасении»

Фото: 58.mchs.gov.ru

Награду, учрежденную Российским союзом спасателей, девочке вручил член Совета Федерации – представитель от правительства Пензенской области Алексей Дмитриенко.

В ходе торжественного мероприятия, организованного в преддверии Дня народного единства, сенатор выразил благодарность родителям и педагогам за достойное воспитание школьницы.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области, Полина Мягкова отмечена наградой за грамотные действия во время пожара, произошедшего 29 декабря 2018 года в двухквартирном доме в селе Максимовка.

В тот день она гостила у прабабушки и прадедушки. Ночью в соседней квартире произошел пожар, огонь быстро распространялся по зданию.

Девочка проснулась первой, разбудила прабабушку и прадедушку, но к этому времени путь к двери уже был отрезан огнем.

Полина Мягкова не растерялась, разбила окно и помогла пожилому мужчине покинуть горящую квартиру. Также школьница позвонила отцу, который вызволил из дома ее прабабушку. В итоге никто из них не пострадал.

Вместе с тем в результате случившегося погиб мужчина, находившийся в другой квартире. Его тело было обнаружено после тушения пожара.

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