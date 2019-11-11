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Рубцов заявил, что перешедшее под крыло госучреждения СМИ старается покинуть нишу желтизны

13:37 | 11.11.2019 | Общество

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Пенза, 11 ноября 2019. PenzaNews. Сетевое издание «Пенза-Пресс», учредителем которого вместо ООО «Максим» с 10 октября 2019 года стало ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс», старается покинуть нишу желтизны. Об этом заявил гендиректор государственного автономного учреждения Виктор Рубцов.

Рубцов заявил, что перешедшее под крыло госучреждения СМИ старается покинуть нишу желтизны. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы стараемся покинуть нишу «желтизны» с раздавленными кошечками, трупами на дорогах и прочим, к сожалению, очень «интересным» для читателей материалом», — написал Виктор Рубцов в комментарии к одной из записей на своей странице в Facebook.

По его словам, после ряда организационных мероприятий сетевое издание начинает выпускать материалы «более взвешенные» и «юридически выверенные».

Говоря о посещаемости интернет-ресурса, Виктор Рубцов отметил, что «любой трафик можно купить».

«И нам предлагали это сделать. Мы отказались», — пояснил он.

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Согласно данным сервиса статистики Liveinternet, с приходом Виктора Рубцова в медиахолдинг «Экспресс» в июле 2019 года произошло снижение посещаемости сайта «Пенза-Пресс».

Если в июне интернет-ресурс посетили 520 тыс. пользователей, то в июле — 390 тыс., а в августе — 134 тыс. В сентябре и октябре показатели составили 225 тыс. и 232 тыс. соответственно.

По количеству просмотров страниц сайта также наблюдается неравномерная динамика. В июне цифра превышала 1 млн. Однако в последующие месяцы такой результат повторить не удалось. В июле суммарное число просмотров составило 688 тыс., в августе — 292 тыс., в сентябре — 432 тыс., в октябре — 449 тыс.

При этом средняя длительность пребывания на сайте за прошедшие пять месяцев не превышала 0,7 минуты.

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