Рубцов заявил, что перешедшее под крыло госучреждения СМИ старается покинуть нишу желтизны Общество

Пенза, 11 ноября 2019. PenzaNews. Сетевое издание «Пенза-Пресс», учредителем которого вместо ООО «Максим» с 10 октября 2019 года стало ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс», старается покинуть нишу желтизны. Об этом заявил гендиректор государственного автономного учреждения Виктор Рубцов.

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«Мы стараемся покинуть нишу «желтизны» с раздавленными кошечками, трупами на дорогах и прочим, к сожалению, очень «интересным» для читателей материалом», — написал Виктор Рубцов в комментарии к одной из записей на своей странице в Facebook.

По его словам, после ряда организационных мероприятий сетевое издание начинает выпускать материалы «более взвешенные» и «юридически выверенные».

Говоря о посещаемости интернет-ресурса, Виктор Рубцов отметил, что «любой трафик можно купить».

«И нам предлагали это сделать. Мы отказались», — пояснил он.

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Согласно данным сервиса статистики Liveinternet, с приходом Виктора Рубцова в медиахолдинг «Экспресс» в июле 2019 года произошло снижение посещаемости сайта «Пенза-Пресс».

Если в июне интернет-ресурс посетили 520 тыс. пользователей, то в июле — 390 тыс., а в августе — 134 тыс. В сентябре и октябре показатели составили 225 тыс. и 232 тыс. соответственно.

По количеству просмотров страниц сайта также наблюдается неравномерная динамика. В июне цифра превышала 1 млн. Однако в последующие месяцы такой результат повторить не удалось. В июле суммарное число просмотров составило 688 тыс., в августе — 292 тыс., в сентябре — 432 тыс., в октябре — 449 тыс.

При этом средняя длительность пребывания на сайте за прошедшие пять месяцев не превышала 0,7 минуты.