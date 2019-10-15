Учредителем сетевого издания «Пенза-Пресс» стало ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс» Общество

Пенза, 15 октября 2019. PenzaNews. Государственное автономное учреждение Пензенской области «Медиахолдинг «Экспресс», созданное в конце августа, стало учредителем действующего СМИ «Пенза-Пресс».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно данным Роскомнадзора, новое свидетельство о регистрации — ЭЛ №ФС77-76888 — выдано средству массовой информации 11 октября 2019 года.

Форма распространения осталась прежней — сетевое издание.

Должность главного редактора сохранила Елена Юсупова.

Читайте также

Рубцов назвал главными преимуществами «Экспресса» бюджетное финансирование и админресурс

Ранее учредителем сетевого издания «Пенза-Пресс» было ООО «Максим», 99,9% доли которого владеет контролируемое региональной властью акционерное общество «Областной агропромышленный холдинг» (АО «ОАПХ»), а 0,1% — Иван Лопачев.

«Максим» на данный момент продолжает являться учредителем радио «Эхо Пензы».

В июне 2019 года полномочия по управлению ООО «Максим» были переданы обществу с ограниченной ответственностью «Фирма «Экспресс».

Согласно данным ЕГРЮЛ, у этой компании два собственника: 75% доли принадлежит пензенскому бизнесмену Вячеславу Постных, 25% — региональной общественной организации «Федерация мотоциклетного спорта Пензенской области». Исполнительным директором ООО «Фирма «Экспресс» числится Олеся Постных.