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Учредителем сетевого издания «Пенза-Пресс» стало ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс»

16:33 | 15.10.2019 | Общество

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Пенза, 15 октября 2019. PenzaNews. Государственное автономное учреждение Пензенской области «Медиахолдинг «Экспресс», созданное в конце августа, стало учредителем действующего СМИ «Пенза-Пресс».

Учредителем сетевого издания «Пенза-Пресс» стало ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно данным Роскомнадзора, новое свидетельство о регистрации — ЭЛ №ФС77-76888 — выдано средству массовой информации 11 октября 2019 года.

Форма распространения осталась прежней — сетевое издание.

Должность главного редактора сохранила Елена Юсупова.

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Ранее учредителем сетевого издания «Пенза-Пресс» было ООО «Максим», 99,9% доли которого владеет контролируемое региональной властью акционерное общество «Областной агропромышленный холдинг» (АО «ОАПХ»), а 0,1% — Иван Лопачев.

«Максим» на данный момент продолжает являться учредителем радио «Эхо Пензы».

В июне 2019 года полномочия по управлению ООО «Максим» были переданы обществу с ограниченной ответственностью «Фирма «Экспресс».

Согласно данным ЕГРЮЛ, у этой компании два собственника: 75% доли принадлежит пензенскому бизнесмену Вячеславу Постных, 25% — региональной общественной организации «Федерация мотоциклетного спорта Пензенской области». Исполнительным директором ООО «Фирма «Экспресс» числится Олеся Постных.

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