Взрывотехники обследовали патроны, найденные пензенцем в гараже Общество

Пенза, 12 ноября 2019. PenzaNews. Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН управления Росгвардии по Пензенской области обследовали пистолетные патроны и две сигнальные ракеты, которые житель Пензы обнаружил, разбирая личные вещи в гараже.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

После идентификации боеприпасов специалисты направили их на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области.

В пресс-службе регионального управления Росгвардии напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо незамедлительно отойти на безопасное расстояние и обратиться в правоохранительные органы.

«Степень опасности такой находки могут определить только специалисты», — пояснили в ведомстве.