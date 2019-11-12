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Взрывотехники обследовали патроны, найденные пензенцем в гараже

09:28 | 12.11.2019 | Общество

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Пенза, 12 ноября 2019. PenzaNews. Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН управления Росгвардии по Пензенской области обследовали пистолетные патроны и две сигнальные ракеты, которые житель Пензы обнаружил, разбирая личные вещи в гараже.

Взрывотехники обследовали патроны, найденные пензенцем в гараже

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

После идентификации боеприпасов специалисты направили их на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области.

В пресс-службе регионального управления Росгвардии напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо незамедлительно отойти на безопасное расстояние и обратиться в правоохранительные органы.

«Степень опасности такой находки могут определить только специалисты», — пояснили в ведомстве.

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