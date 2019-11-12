Власти Пензы намерены навести порядок в СНТ Общество

Пенза, 12 ноября 2019. PenzaNews. Проблемы, связанные с оформлением прав на земельные участки на территории садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) в черте Пензы, стали одной из главных тем еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии в закрытом для СМИ режиме во вторник, 12 ноября.

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Как отметил мэр Андрей Лузгин, нередко у дачников возникают трудности из-за самозахвата товариществами муниципальной земли.

«Некоторые садоводческие товарищества сильно «приросли» относительно того, что им было выделено администрацией, из-за чего граждане, даже вступившие в товарищества 50 лет назад, не могут зарегистрировать свои права на участки и домики», — сказал он.

Мэр обратил внимание на масштаб, который приобрела проблема, поскольку на сегодняшний день в городе действует примерно 200 СНТ.

Говоря о путях решения проблемы, вице-мэр Магомед Агамагомедов пояснил, что единственный возможный механизм — разработка проектов межевания территорий, которые позволят определить площадь, изначально предоставленную СНТ в рамках действующего законодательства, и муниципальную землю, которую предлагается оформить членам товариществ.

Он добавил, что в ходе этой работы будут узаконены внутренние границы земельных участков, которые на данный момент не соответствуют правоустанавливающим документам.

При этом Магомед Агамагомедов обратил внимание на то, что решение о разработке такой документации должны принимать члены товариществ.

«Есть ответственные председатели, которые занимаются этим вопросом. У ряда СНТ проекты межевания территорий уже готовы», — уточнил он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, глава администрации Пензы Андрей Лузгин в свою очередь поручил сформировать реестр всех СНТ, в котором отразить полную информацию о каждом товариществе, включая координаты и площадь земельных участков.