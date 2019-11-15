Объявлен аукцион на 87 млн. рублей на благоустройство парка в Заречном Общество

Заречный, 15 ноября 2019. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Заречного Пензенской области» объявило электронный аукцион по определению подрядчика для выполнения работ по благоустройству территории парка, расположенного в границах улиц Конституции СССР, Комсомольской, Ленина и проспекта 30-летия Победы.

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Начальная (максимальная) цена контракта составляет 87,3 млн. рублей.

Финансирование планируется осуществлять в два этапа: 75,3 млн. рублей предусмотрено на 2019 год, еще 12 млн. рублей — на 2020-й.

Работы требуется выполнить до 25 декабря 2020 года.

Как отмечается в документации, размещенной на официальном портале госзакупок, результатом благоустройства парка «Заречье» должно стать создание многофункционального пространства, где будут условия для активного и пассивного отдыха всех категорий жителей как в летнее, так и в зимнее время года.

Проект предусматривает благоустройство двух площадей: парадной — площади Ленина, а также озелененной «городской лужайки».

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Площадь Ленина станет основным пространством для общественных мероприятий. Там планируется установить сцену-подиум перед амфитеатром, при необходимости размещать шатры, палатки и другие временные объекты. Зимой площадь будет главным местом новогодних гуляний. Проектом предусмотрено место для заливки катка, размещения новогодней елки и ледяного городка.

По северной границе площади предполагается размещение сплошной перголы с качелями и лавочками, а также устройство сухого фонтана из 19 струй со светодинамической подсветкой.

Южнее намечено расположить детский городок.

По западной границе площади — на верхнем уровне рельефа, южнее зала игровых автоматов — планируется создать спортивное ядро парка. По проекту, там будут столы для тенниса и шахмат, а также универсальная спортплощадка.

На месте существовавшего в советское время открытого бассейна, который сейчас засыпан грунтом, будет территория питания, причем строить соответствующие павильоны намечено за счет средств инвесторов.

По официальным данным, на территории парка растут 85 кустарников и 361 дерево. Вырубать их не планируется. Более того, будут дополнительно посажены 132 дерева, 231 кустарник и 84 декоративных многолетника.