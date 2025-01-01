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Строить новые дороги в Заре планируется ежегодно

10:40 | 15.11.2019 | Общество

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Пенза, 15 ноября 2019. PenzaNews. Строительство новых дорог в развивающемся микрорайоне Заря города Пензы планируется осуществлять ежегодно. Об этом сообщил мэр Андрей Лузгин в ходе приема граждан в городской администрации.

Строить новые дороги в Заре планируется ежегодно. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, работы намечено выполнять в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

«Единовременно построить все подъездные пути невозможно. Приоритет за участками, где появляется наибольшее количество жилых домов. До конца года мы определимся с перечнем работ и объемом средств и вместе с представителями микрорайона примем решение о том, какие дороги войдут в проект в следующем году. К 2025 году все дороги в Заре должны быть в надлежащем состоянии», — сказал Андрей Лузгин.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на эти цели по проекту «БКАД» ежегодно намечено направлять примерно 50 млн. рублей.

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