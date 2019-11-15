Сергей Цигвинцев переизбран на пост председателя пензенского областного совета ветеранов Общество

Пенза, 15 ноября 2019. PenzaNews. Сергей Цигвинцев переизбран на пост председателя пензенской областной организации ветеранов (пенсионеров) Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

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Как сообщает пресс-служба регионального правительства, его кандидатура была единогласно поддержана в ходе отчетно-выборной конференции организации, состоявшейся в центре культуры и досуга Пензы в пятницу, 15 ноября.

В качестве делегатов в ней приняли участие более 160 человек из всех районов области.

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Цигвинцев Сергей Алексеевич родился в Башкирии 13 апреля 1954 года.

В 1976 году окончил Военное морское училище радиоэлектроники имени А.С. Попова по специальности «Инженер радиоэлектронных систем».

С 1976 по 1997 годы служил в Военно-морском флоте.

В 1997–1999 годах трудился в филиале Военно-страховой компании.

В 1999–2012 годах работал в ОАО «Солид».

С 2012 по 2016 годы — председатель пензенского морского собрания.

С 2016 года — председатель областной организации ветеранов (пенсионеров) Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Член Общественной палаты Пензенской области пятого созыва.

Сторонник партии «Единая Россия».

Награжден почетным знаком «Во славу земли Пензенской» (2019).

