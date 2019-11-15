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Сергей Цигвинцев переизбран на пост председателя пензенского областного совета ветеранов

17:30 | 15.11.2019 | Общество

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Пенза, 15 ноября 2019. PenzaNews. Сергей Цигвинцев переизбран на пост председателя пензенской областной организации ветеранов (пенсионеров) Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Сергей Цигвинцев переизбран на пост председателя пензенского областного совета ветеранов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, его кандидатура была единогласно поддержана в ходе отчетно-выборной конференции организации, состоявшейся в центре культуры и досуга Пензы в пятницу, 15 ноября.

В качестве делегатов в ней приняли участие более 160 человек из всех районов области.

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Цигвинцев Сергей Алексеевич родился в Башкирии 13 апреля 1954 года.

В 1976 году окончил Военное морское училище радиоэлектроники имени А.С. Попова по специальности «Инженер радиоэлектронных систем».

С 1976 по 1997 годы служил в Военно-морском флоте.

В 1997–1999 годах трудился в филиале Военно-страховой компании.

В 1999–2012 годах работал в ОАО «Солид».

С 2012 по 2016 годы — председатель пензенского морского собрания.

С 2016 года — председатель областной организации ветеранов (пенсионеров) Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Член Общественной палаты Пензенской области пятого созыва.

Сторонник партии «Единая Россия».

Награжден почетным знаком «Во славу земли Пензенской» (2019).

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