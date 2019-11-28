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В Пензе поисковики проведут акцию «Судьба солдата»

10:05 | 28.11.2019 | Общество

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Пенза, 28 ноября 2019. PenzaNews. Общественная приемная «Судьба солдата» будет работать на базе филиала молодежного центра «Юность» на улице Литвинова в Пензе в воскресенье, 1 декабря.

В Пензе поисковики проведут акцию «Судьба солдата». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Жители Пензы и области с 13.00 до 17.00 смогут узнать о судьбе своих родных погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны», — сообщила ИА «PenzaNews» председатель областного отделения Поискового движения России, заместитель директора школы №37 Лариса Казакова.

Она пояснила, что поисковики проконсультируют посетителей по вопросам работы со специализированными интернет-ресурсами и оформления запросов в государственные архивы.

Также будет организована тематическая выставка экспонатов, привезенных с мест сражений пензенских стрелковых дивизий.

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