В Пензе поисковики проведут акцию «Судьба солдата» Общество

Пенза, 28 ноября 2019. PenzaNews. Общественная приемная «Судьба солдата» будет работать на базе филиала молодежного центра «Юность» на улице Литвинова в Пензе в воскресенье, 1 декабря.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Жители Пензы и области с 13.00 до 17.00 смогут узнать о судьбе своих родных погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны», — сообщила ИА «PenzaNews» председатель областного отделения Поискового движения России, заместитель директора школы №37 Лариса Казакова.

Она пояснила, что поисковики проконсультируют посетителей по вопросам работы со специализированными интернет-ресурсами и оформления запросов в государственные архивы.

Также будет организована тематическая выставка экспонатов, привезенных с мест сражений пензенских стрелковых дивизий.