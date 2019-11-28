EN
13:34:37 Четверг, 28 ноября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе прокуратура откроет горячую линию по вопросам противодействия коррупции

11:40 | 28.11.2019 | Общество

Печать

Пенза, 28 ноября 2019. PenzaNews. Горячая линия по вопросам противодействия коррупции будет открыта в прокуратуре Пензенской области в пятницу, 6 декабря.

В Пензе прокуратура откроет горячую линию по вопросам противодействия коррупции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Прием звонков будет осуществляться с 10.00 до 12.00 по номерам: +7 (8412) 32-92-23 и 32-92-24.

Жители смогут сообщить о фактах коррупции и противоправных действиях со стороны должностных лиц органов власти и местного самоуправления.

Кроме того, в этот день личный прием граждан будет вести начальник отдела по исполнению законодательства о противодействии коррупции Пензенской области Вадим Левин.

Также прием граждан планируется организовать в территориальных подразделениях прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, мероприятия приурочены к Международному дню борьбы с коррупцией, который будет отмечаться 9 декабря.

Загрузка...
Читайте также
«Старгород» отметил 20-летие большим концертом в Пензе В Кузнецке потушен пожар в здании малярного цеха
В Каменском районе полицейские раскрыли кражу рыбы из пруда Вынесен приговор мужчине, набросившемуся на экс-супругу с отверткой и ножом
Пензенский «Дизель» на выезде уступил «Звезде» В Пензе пройдет конкурс студенческих семей
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама