В Пензе прокуратура откроет горячую линию по вопросам противодействия коррупции Общество

Пенза, 28 ноября 2019. PenzaNews. Горячая линия по вопросам противодействия коррупции будет открыта в прокуратуре Пензенской области в пятницу, 6 декабря.

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Прием звонков будет осуществляться с 10.00 до 12.00 по номерам: +7 (8412) 32-92-23 и 32-92-24.

Жители смогут сообщить о фактах коррупции и противоправных действиях со стороны должностных лиц органов власти и местного самоуправления.

Кроме того, в этот день личный прием граждан будет вести начальник отдела по исполнению законодательства о противодействии коррупции Пензенской области Вадим Левин.

Также прием граждан планируется организовать в территориальных подразделениях прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, мероприятия приурочены к Международному дню борьбы с коррупцией, который будет отмечаться 9 декабря.