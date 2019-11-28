В Пензе прокуратура добилась запрета эксплуатации детской игровой зоны в ТЦ «Ритэйл Парк» Общество

Пенза, 28 ноября 2019. PenzaNews. Прокуратура добилась запрета эксплуатации детской игровой зоны на третьем этаже торгово-развлекательного комплекса «Ритэйл Парк» в Пензе.

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Ранее представители надзорного ведомства провели проверку, в ходе которой установили, что в 2017 году помещения площадью более 3 тыс. кв. метров в здании №1 на улице Центральной переданы ООО «Ритэйл Премиум» в аренду ООО «Парк 2» для размещения семейно-развлекательного центра с батутами, горками, тарзанками, качелями и другим оснащением под торговым наименованием «Супер Парк». Однако по закону подобные детские игровые зоны должны находиться не выше второго этажа и не далее 20 метров от эвакуационного выхода.

В связи с этим в суд был подан иск в защиту интересов неопределенного круга лиц.

3 июня 2019 года Первомайский районный суд Пензы вынес по делу заочное решение, которым требования прокурора были удовлетворены, но спустя месяц оно было отменено.

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После этого прокуратура повторно обратилась в суд. При новом рассмотрении дела иск о запрете эксплуатации детской игровой зоны был оставлен без удовлетворения. Соответствующее решение датировано 5 августа 2019 года.

Надзорное ведомство не согласилось с этим и принесло апелляционное представление.

«Судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда, выслушав мнения сторон, пришла к выводу о законности исковых требований прокурора. Положения, предусматривающие размещение детских игровых зон не выше второго этажа, вступили в силу с 2013 года. Следовательно, на момент заключения в 2017 году договора аренды указанные требования к общественным зданиям и сооружениям должны были учитываться», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь облсуда Наталья Яшина.

Она пояснила, что такие положения нормативного акта направлены на обеспечение своевременной и максимально безопасной эвакуации детей из здания в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

«Решение вступило в законную силу 26 ноября», — уточнила собеседница агентства.