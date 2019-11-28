В Пензе в районе оборонительного вала уложен рулонный газон Общество

Пенза, 28 ноября 2019. PenzaNews. Около 1 тыс. кв. метров рулонного газона уложено на склоне в районе оборонительного вала в историческом центре Пензы. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой городской администрации.

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«Газон накрыли укрывным материалом», — поясняется в пресс-релизе.

В нем добавляется, облицовку лестницы, которая должна вести от улицы Кирова к Спасскому кафедральному собору, будут проводить в том числе в зимнее время — для этого возведено временное закрытое сооружение.

«Уже готова половина конструкции — нижняя часть лестничного схода. Поступила партия гранитной плитки, идет облицовка верхнего участка», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что часть работ отложена на следующий год.

«Благоустройство будет завершено после реконструкции здания на улице Белинского, 8. Это позволит преобразить территорию в комплексе с существующей застройкой», — резюмируется в пресс-релизе.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», зимой 2017 года губернатор Иван Белозерцев предложил построить современную лестницу с видовыми площадками от улицы Кирова к восстанавливаемому в Пензе Спасскому кафедральному собору.

Впоследствии объект, состоящий из деревянной звонницы с мортирой, был принят в муниципальную казну города и передан в оперативное управление МАУ «Центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского».

11 апреля 2019 года МАУ «ЦПКиО имени В.Г. Белинского» и ООО «Пензенская инновационная компания» («ПИК») заключили муниципальный контракт на благоустройство оборонительного вала и близлежащей территории в исторической части Пензы на сумму более 22 млн. рублей. Он предусматривает строительство лестницы, замену деревянных конструкций звонницы «Мортира», обустройство декоративной подсветки и другие виды работ.