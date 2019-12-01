В Пензенской области более 4 тыс. ВИЧ-инфицированных граждан состоят на диспансерном учете Общество

Пенза, 1 декабря 2019. PenzaNews. Более 4,3 тыс. ВИЧ-инфицированных граждан состоят на диспансерном учете в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря.

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По данным ведомства, из них за девять месяцев 2019 года прошли диспансерное наблюдение 3 тыс. 381 человек, что составляет 78%.

С января по сентябрь текущего года зарегистрировано 387 новых случаев ВИЧ-инфекции. Показатель составил 23,42 на 100 тыс. населения, что почти на 5% меньше аналогичного периода 2018 года.

Вместе с тем рост заболеваемости отмечается на 11 территориях, наиболее существенный: в Колышлейском районе — в 3,8 раза, показатель 33,3; Лунинском — 3,2 раза, показатель 34,4; Камешкирском — в 3,5 раза, показатель 63; Никольском — в 2,5 раза, показатель 33,4.

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По данным Роспотребнадзора, в Пензе заболеваемость выросла на 1,9%, однако показатель не уточняется. При этом отмечается, что на город пришлось около 46% от всей областной заболеваемости.

Среди подростков зарегистрирован один случай ВИЧ-инфекции.

Случаев заражения в результате донорства и медицинских манипуляций, а также вертикальной передачи инфекции не зафиксировано.

В антиретровирусной терапии, по официальным сведениям, нуждались 1 тыс. 847 человек, в том числе по неотложным показаниям — 1 тыс. 133. Получали ее 2 тыс. 908 жителей. Из 167 человек, прервавших лечение, умерли 72.

В целом количество умерших составило 120 человек, в том числе вследствие ВИЧ-инфекции — 49.

За девять месяцев 2019 года 35 ВИЧ-инфицированных женщин завершили имевшуюся беременность родами, на свет появились 36 живых детей. Во всех случаях новорожденным проводилась химиопрофилактика.