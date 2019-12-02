В Пензенской области благоустроят территории вблизи модульных ФАПов Общество

Пенза, 2 декабря 2019. PenzaNews. Территории вблизи новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов, монтаж которых ведется в Пензенской области в рамках развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи, должны быть благоустроены. Такую задачу поставил губернатор Иван Белозерцев.

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Он поручил начальнику департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области – главному архитектору региона Леониду Иоффе проработать данный вопрос и представить либо один типовой проект, либо два-три варианта того, что можно сделать на прилегающих земельных участках.

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«Благоустройство должно включать: информационный щит для населения, освещение территории в обязательном порядке, удобные скамейки, урну, аккуратно заасфальтированную дорожку, место, где можно поставить велосипед [...] или коляску», — сказал Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 2 декабря.

В свою очередь министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин доложил, что на данный момент смонтировано 10 модульных ФАПов, работы на остальных объектах подрядчик выполнит до конца текущей недели и контракт будет выполнен в установленный срок — до 10 декабря.