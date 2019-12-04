Мария Львова-Белова ответила скептикам, сравнивающим пензенские «Новые берега» с гетто Общество

Пенза, 4 декабря 2019. PenzaNews. Учредитель и исполнительный директор АНО «Квартал Луи», член Общественной палаты России Мария Львова-Белова прокомментировала высказывания скептиков, сравнивающих арт-поместье «Новые берега», строительство которого автономная некоммерческая организация ведет в селе Богословка Пензенской области, с гетто для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Нас часто в последнее время обвиняют в том, что у нас гетто, что изоляция, поселок для людей с инвалидностью. Но у нас же не гетто. У нас резиденция для активных молодых ребят. Это «университетский городок». Мы же Оксфорд не называем, собственно, гетто. Это место, где люди креативные, интересные генерируют свои идеи, где они обучаются чему-то. Собственно, у нас тоже такой маленький Оксфорд, Сколково, где ребята будут придумывать социальные проекты, бизнес-проекты в разных сферах», — сказала она в ходе общения с журналистами во время визита в арт-поместье полпреда президента России в ПФО Игоря Комарова, губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и других официальных лиц.

Читайте также

Комаров и Белозерцев поздравили с новосельем первых резидентов пензенских «Новых берегов»

Мария Львова-Белова выразила уверенность в том, что спустя некоторое время негативно настроенные граждане убедятся в своей неправоте.

По ее словам, для этого резидентам арт-поместья «Новые берега» предстоит в очередной раз доказать, что «люди с инвалидностью могут многое», в том числе «менять систему».

«Не система будет меняться под них, а они будут менять ее. Я очень надеюсь, что у нас это получится», — отметила общественница.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», АНО «Квартал Луи» ведет строительство арт-поместья «Новые берега» в селе Богословка Пензенской области при поддержке Фонда президентских грантов, регионального правительства, спонсоров и неравнодушных людей.

На данный момент в эксплуатацию введено два дома. В них заселились 30 человек из пяти регионов. Это люди с ограниченными возможностями здоровья и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

Всего в арт-поместье планируется построить 12 объектов, в том числе семь жилых домов и пять зданий инфраструктуры.

Все резиденты «Новых берегов» будут заниматься реализацией социальных проектов, что являлось обязательным условием для заключения с ними договоров на проживание.