Никита Астаев поблагодарил педагогов, заинтересовавших его добровольческой деятельностью Общество

Заречный, 6 декабря 2019. PenzaNews. Ученик школы №225 города Заречного Пензенской области Никита Астаев, победивший в региональном конкурсе «Добровольцы Сурского края – 2019» среди участников в возрасте 8–17 лет, выразил признательность педагогам, благодаря которым он оказался вовлечен в волонтерскую деятельность.

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В их числе юноша назвал Галину Трунькину, курирующую деятельность объединения «Городская детская дума».

Кроме того, он отметил большую роль учителя школы №225 Маргариты Расстрогиной.

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«Это тоже один из важных педагогов в моей жизни, которым я говорю огромное спасибо», — сказал Никита Астаев в беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews» после оглашения результатов конкурса добровольцев Пензенской области.

По его словам, сначала заниматься общественной деятельностью было непросто.

«Можно сказать, первый шаг вообще за меня сделали, а дальше все закрутилось, завертелось», — пояснил собеседник агентства.

Говоря о наиболее значимых проектах, в которых ему удалось принять участие, Никита Астаев особо выделил экспедицию к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы», конкурс «РДШ — территория самоуправления» и деятельность в рамках движения «Юнзары».