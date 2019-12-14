«Гражданский Союз» ощутил влияние статуса иноагента при подготовке «Доброй Пензы» Общество

Пенза, 14 декабря 2019. PenzaNews. Включение пензенского регионального общественного благотворительного фонда «Гражданский Союз» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, затруднило подготовку фестиваля «Добрая Пенза: снежная версия», который в 2019 году проводится при поддержке Фонда президентских грантов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила заместитель директора «Гражданского Союза» по связям с общественностью Екатерина Федотова.

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«Стало несколько труднее проводить это мероприятие», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, количество участников осталось приблизительно на прежнем уровне — фестиваль объединил более 30 общественных организаций и городских сообществ, которые знакомят посетителей со своей деятельностью, проводят благотворительные ярмарки, мастер-классы и лекции.

«Вообще такая тенденция, что постоянно кто-то отказывается, кто-то новый появляется. В этот раз эта тенденция тоже есть», — констатировала замдиректора фонда.

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Вместе с тем она подчеркнула, что мероприятие, призванное собрать в одном месте НКО и неравнодушных жителей, которые хотели бы помогать некоммерческим организациям, но не знают, с чего начать, лишилось поддержки со стороны региональной власти.

«Если раньше нам в каких-то аспектах управление внутренней политики и правительство Пензенской области помогали при проведении и организации этих фестивалей — летних и зимних, то сейчас они отстранены и нам не помогают. Мы делаем все своими силами», — отметила Екатерина Федотова.

«Добрая Пенза» — общегородское событие, которое с 2012 года помогает развивать культуру благотворительности в Пензенской области.

Летом проводится в формате уличного фестиваля в День России. С 2016 года у мероприятия есть зимняя версия, когда представители НКО и городских сообществ собираются вместе, чтобы обменяться опытом и привлечь новых волонтеров.

Бессменным организатором фестиваля «Добрая Пенза» является фонд «Гражданский Союз».

Решением Минюста от 15 мая 2019 года фонд включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

31 мая стало известно, что «Гражданский Союз» вошел в число получателей президентских грантов по направлению «Развитие институтов гражданского общества».