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Строительство цирка будет активизировано в Пензе после Нового года — губернатор

14:26 | 20.12.2019 | Общество

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Пенза, 20 декабря 2019. PenzaNews. Строительство пензенского цирка будет активизировано после новогодних праздников. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Строительство цирка будет активизировано в Пензе после Нового года — губернатор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Работают свыше 70 человек. [...] Планируем вместе с подрядной организацией, вместе с «Росгосцирком» завести на этот объект 150, может быть, 200 человек, начиная уже сразу после новогодних праздников», — сказал он в ходе онлайн-трансляции в соцсети «Одноклассники» в пятницу, 20 декабря.

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Иван Белозерцев напомнил, что завершение строительства цирка на улице Плеханова в Пензе осуществляется по заказу министерства культуры России, от лица ведомства за ходом работ на объекте следит ФКП «Росгосцирк», а подрядчиком выступает компания «Стройресурс».

«Организация московская, не пензенская, к сожалению. Почему «к сожалению»? Потому что была бы пензенская, нам бы легче было мотивировать их к тому, чтобы они более активно работали», — отметил губернатор.

При этом он подчеркнул, что денежные средства на достройку цирка в Пензе в федеральном бюджете заложены.

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