Андрей Лузгин прокомментировал варианты решения проблем с транспортом в Пензе Общество

Пенза, 21 декабря 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин прокомментировал различные варианты решения проблем, связанных с работой общественного транспорта.

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В частности, он высказался на тему перевода муниципальных регулярных маршрутов с нерегулируемых на регулируемые тарифы, о чем шла речь после повышения частными перевозчиками стоимости проезда летом 2019 года.

«Мы достаточно сильно ограничены методикой Минтранса [России], и для муниципального бюджета переход на регулируемые тарифы, скажем, по 10 самым популярным маршрутам будет стоить больше 1 млрд. рублей в год. Соответственно, мы можем сохранить тарифы на текущем уровне, но при этом мы потратим на это деньги налогоплательщиков», — пояснил Андрей Лузгин в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2019 года, которая состоялась в центре культуры и досуга Пензы в пятницу, 20 декабря.

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По его словам, в настоящее время представители мэрии и перевозчики занимаются поиском приемлемого решения.

«У нас есть возможность сохранять текущий тариф в течение, скажем, 2020 года, но при этом мы понимаем, что [...] в некоторой степени придется пожертвовать плотностью маршрутов, либо частотой», — сказал глава администрации города.

Андрей Лузгин обратил внимание на то, что на данный момент перед городской властью стоят взаимоисключающие задачи: с одной стороны — по обновлению транспорта, повышению качества обслуживания и созданию комфортных условий для пассажиров, с другой — по сдерживанию тарифа.

«В любом случае с повышением стоимости, если оно произойдет, должно расти и качество услуг», — подчеркнул он, добавив, что, в частности, рассматривается возможность создания в 2020 году приложения, позволяющего пассажирам получать актуальную информацию об общественном транспорте на городских маршрутах в режиме онлайн.

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Говоря о трафике в черте города, мэр Пензы выразил мнение, что наблюдается «слишком большое» количество маршруток, и перевозчики с этим, по его словам, согласны.

«Мы будем в 2020–2021 годах [...] побуждать их к тому, чтобы они все-таки сокращали количество маршруток, условно — минус 200 маршруток, плюс 100 автобусов», — пояснил Андрей Лузгин.

Он также не согласился с тем, что общественный транспорт должен ходить «от подъезда к подъезду».

«С моей точки зрения, все-таки от подъезда до подъезда нужно ездить на такси», — уточнил глава администрации города.

В подтверждение тезиса о необходимости оптимизации маршрутной сети Андрей Лузгин указал на то, что значительная часть общественного транспорта в настоящее время следует через улицы Кирова и Суворова, дублируя друг друга и загружая центральные дороги.