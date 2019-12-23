Пензенский губернатор проинформировал ветеранов о подготовке к 75-летию Великой Победы Общество

Пенза, 23 декабря 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проинформировал представителей ветеранских организаций региона о ходе подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году.

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«У нас создан областной оргкомитет, я его возглавляю. Планов у нас очень и очень много. Пытаемся даже вот все-таки поставить на ход танк Т-34, который у нас стоял на постаменте. Надеюсь, что это удастся сделать», — сказал глава региона в ходе встречи, состоявшейся в областном правительстве в понедельник, 23 декабря.

Иван Белозерцев отметил, что задача это «непростая».

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Вместе с тем он выразил надежду на то, что Т-34 проследует в составе колонны участников акции «Бессмертный полк» или впереди нее.

«Это тоже символ Победы в Великой Отечественной войне», — добавил губернатор.

По словам Ивана Белозерцева, к настоящему времени даны поручения выяснить первоочередные нужды ветеранов войны и трудового фронта, оказать им необходимую поддержку, а также помочь с получением медицинской помощи.

«На 2020 год бюджетом Пензенской области предусмотрено выделение 2 млн. рублей районным советам ветеранов, которые зарегистрированы как самостоятельные юридические лица», — сообщил он, призвав объединения, действующие на общественных началах, получить официальный статус.