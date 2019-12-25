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Определены последние в этом году получатели техники в рамках программы «Гражданского Союза»

16:56 | 25.12.2019 | Общество

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Пенза, 25 декабря 2019. PenzaNews. Экспертный совет благотворительной программы «Техника на благо», которая реализуется в Пензенской области фондом «Гражданский Союз» с декабря 2009 года, определил очередных получателей компьютерной техники.

Определены последние в этом году получатели техники в рамках программы «Гражданского Союза»

Фото: фонд «Гражданский Союз»

Так, компьютер и принтер переданы многодетной семье Дементьевых, компьютер и сканер — краеведческому музею Колышлея. Еще один компьютер — взамен старого, который был выдан по программе в 2018 году — получил инвалид Валентин Остапенко.

Кроме того, как ожидается, до конца текущего года компьютер будет вручен пенсионерке Любови Кузнецовой.

Помимо этого, экспертным советом рассмотрена заявка инвалида Татьяны Мишиной, которая попросила ноутбук, однако его пока в наличии нет.

Принять участие в благотворительной программе — безвозмездно передать или получить технику — может любой желающий. Для этого необходимо обратиться в фонд «Гражданский Союз».

Пензенский региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз» образован 27 февраля 2002 года и зарегистрирован в соответствии с законодательством РФ.

Его миссией является развитие благотворительности и поддержка гражданских инициатив на территории Пензенской области.

В настоящее время в фонде действует девять программ, в их числе — «Родник надежды», «Дети войны», «Добрая Пенза», «Техника на благо» и другие.

15 мая 2019 года Минюст России по итогам внеплановой проверки, которая была проведена по заявлению частного лица, включил фонд «Гражданский Союз» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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