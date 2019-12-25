Окончательное решение о привлечении инвестора к модернизации аэропорта в Пензе не принято Общество

Пенза, 25 декабря 2019. PenzaNews. Окончательное решение о привлечении частного инвестора к модернизации пензенского аэропорта пока не принято. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Мы сейчас взяли паузу, внимательно анализируем по другим регионам. Одновременно проходит наш проект строительства еще одного терминала аэропорта экспертизу», — сказал руководитель субъекта федерации в ходе пресс-конференции, состоявшейся в правительстве Пензенской области в среду, 25 декабря.

По словам Ивана Белозерцева, сдерживающим фактором на сегодняшний день является рост цен на авиабилеты, что является обратной стороной действий инвестора по улучшению инфраструктуры и расширению маршрутной сети.

Он пояснил, что дальнейшие шаги в Пензенской области планируется предпринимать только тогда, когда будут готовы все расчеты.

«Если мы примем решение оставить так, как есть, то в любом случае терминал мы будем строить за бюджетные деньги, это точно, потому что пассажиропоток увеличивается и людям нужно создавать комфортные условия в аэропорту», — заявил Иван Белозерцев.

Он отметил, что вопросом реконструкции аэропорта занимается заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов, а также к этой теме подключился его коллега Виктор Кувайцев.

«В 2020 году окончательное решение будет принято», — подытожил губернатор.

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Имущество аэропорта Пензы включено в план приватизации

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 6 июня 2019 года в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) между правительством Пензенской области и ООО «Новапорт Холдинг» было заключено соглашение о намерениях по строительству современного аэровокзала на условиях государственно-частного партнерства.

Позднее губернатор Иван Белозерцев пояснил, что компания намерена приобрести контрольный пакет акций вновь созданного акционерного общества после приватизации пензенского аэропорта.

19 июня 2019 года депутаты Законодательного собрания области большинством голосов поддержали законопроект, в соответствии с которым объекты движимого и недвижимого имущества ГБУ «Аэропорт города Пензы», подведомственного региональному Минпрому, включены в прогнозный план приватизации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.