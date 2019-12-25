Подведены итоги реализации благотворительной программы «Техника на благо» за 10 лет Общество

Пенза, 25 декабря 2019. PenzaNews. Фонд «Гражданский Союз» подвел итоги реализации благотворительной программы «Техника на благо», которая стартовала по инициативе ИА «PenzaNews» в декабре 2009 года.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным НКО, за 10 лет было бесплатно передано в общей сложности более 450 единиц различной техники. В их числе ноутбуки, принтеры, сканеры, МФУ, копировальные и факсовые аппараты, DVD-проигрыватели, стационарные и мобильные телефоны, а также около 150 комплектов компьютеров — системных блоков и мониторов.

Количество благополучателей превысило 170. В основном это малообеспеченные семьи, инвалиды, пенсионеры, общественные организации, инициативные группы и другие объединения граждан.

Как отметил исполнительный директор фонда «Гражданский Союз» Олег Шарипков, о востребованности программы свидетельствуют не только цифры, но и тот факт, что подобные проекты — в том или ином виде — появляются в других городах.

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«Мы довольно много рассказываем в своих поездках по России о действующих программах фонда, включая «Технику на благо». Люди интересуются, спрашивают, как это устроено, как это можно реализовать в своем городе. Есть интерес, есть попытки сделать что-то подобное, и это радует», — сказал он, назвав в качестве примера такие города, как Самара, Тольятти, Новосибирск и другие.

Кроме того, Олег Шарипков поблагодарил всех, кто внес вклад в развитие программы, и сообщил, что в начале 2020 года правление «Гражданского Союза» обсудит дальнейшие перспективы и формат работы «Техники на благо».

Он добавил, что экспертный совет программы будет полностью обновлен, поскольку нынешний его состав завершил свою деятельность в конце декабря 2019 года.

Фонд «Гражданский Союз» образован 27 февраля 2002 года и зарегистрирован в соответствии с законодательством РФ.

Его миссией является развитие благотворительности и поддержка гражданских инициатив на территории Пензенской области.

В настоящее время в фонде действует девять программ, в их числе — «Родник надежды», «Дети войны», «Добрая Пенза», «Техника на благо» и другие.

15 мая 2019 года Минюст России по итогам внеплановой проверки, которая была проведена по заявлению частного лица, включил фонд «Гражданский Союз» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.