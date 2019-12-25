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Подведены итоги реализации благотворительной программы «Техника на благо» за 10 лет

19:45 | 25.12.2019 | Общество

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Пенза, 25 декабря 2019. PenzaNews. Фонд «Гражданский Союз» подвел итоги реализации благотворительной программы «Техника на благо», которая стартовала по инициативе ИА «PenzaNews» в декабре 2009 года.

Подведены итоги реализации благотворительной программы «Техника на благо» за 10 лет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным НКО, за 10 лет было бесплатно передано в общей сложности более 450 единиц различной техники. В их числе ноутбуки, принтеры, сканеры, МФУ, копировальные и факсовые аппараты, DVD-проигрыватели, стационарные и мобильные телефоны, а также около 150 комплектов компьютеров — системных блоков и мониторов.

Количество благополучателей превысило 170. В основном это малообеспеченные семьи, инвалиды, пенсионеры, общественные организации, инициативные группы и другие объединения граждан.

Как отметил исполнительный директор фонда «Гражданский Союз» Олег Шарипков, о востребованности программы свидетельствуют не только цифры, но и тот факт, что подобные проекты — в том или ином виде — появляются в других городах.

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«Мы довольно много рассказываем в своих поездках по России о действующих программах фонда, включая «Технику на благо». Люди интересуются, спрашивают, как это устроено, как это можно реализовать в своем городе. Есть интерес, есть попытки сделать что-то подобное, и это радует», — сказал он, назвав в качестве примера такие города, как Самара, Тольятти, Новосибирск и другие.

Кроме того, Олег Шарипков поблагодарил всех, кто внес вклад в развитие программы, и сообщил, что в начале 2020 года правление «Гражданского Союза» обсудит дальнейшие перспективы и формат работы «Техники на благо».

Он добавил, что экспертный совет программы будет полностью обновлен, поскольку нынешний его состав завершил свою деятельность в конце декабря 2019 года.

Фонд «Гражданский Союз» образован 27 февраля 2002 года и зарегистрирован в соответствии с законодательством РФ.

Его миссией является развитие благотворительности и поддержка гражданских инициатив на территории Пензенской области.

В настоящее время в фонде действует девять программ, в их числе — «Родник надежды», «Дети войны», «Добрая Пенза», «Техника на благо» и другие.

15 мая 2019 года Минюст России по итогам внеплановой проверки, которая была проведена по заявлению частного лица, включил фонд «Гражданский Союз» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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