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Пензенский губернатор поздравил дольщиков ЖК «Райки» с наступающим Новым годом

16:18 | 28.12.2019 | Общество

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Пенза, 28 декабря 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил детский новогодний праздник, организованный на территории ЖК «Райки», первая очередь которого была достроена холдингом «Термодом» в конце ноября в рамках решения проблемы обманутых дольщиков.

Пензенский губернатор поздравил дольщиков ЖК «Райки» с наступающим Новым годом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Глава региона поздравил участников мероприятия с наступающим Новым годом и поинтересовался, устраивает ли их качество жилья.

В частности, Иван Белозерцев пообщался с председателем ЖСК «Единый» Павлом Корчагиным и главой комитета кредиторов ОАО «Пензастрой» Михаилом Краппом.

В ходе короткой беседы они пояснили, что в настоящее время идет процесс приемки квартир и оформления прав собственности на недвижимость, при этом выявляемые недочеты устраняются в рабочем порядке.

По словам Павла Корчагина, люди получили жилье хорошего качества.

Губернатор остался доволен услышанным.

«Вторую секцию доделаем, вообще красивый дом [будет]. Очень красивый», — сказал Иван Белозерцев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», изначально застройщиком ЖК «Райки» являлось ОАО «Пензастрой», которое возводило дом с 2015 года. В июне 2018 года компания была признана банкротом.

В октябре 2018 года за достройку первой очереди жилого комплекса взялся холдинг «Термодом», который вложил в завершение проблемного объекта более 140 млн. рублей.

29 ноября 2019 года администрация Пензы выдала разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди ЖК «Райки» — трех подъездов дома высотой 14–16 этажей. Общая площадь 179 квартир составляет свыше 10,7 тыс. кв. метров.

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