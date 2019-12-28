Проблема обманутых дольщиков будет решена в Пензенской области в 2020 году — губернатор Общество

Пенза, 28 декабря 2019. PenzaNews. Проблема обманутых дольщиков будет окончательно решена в Пензенской области в 2020 году. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев.

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«Сегодня сдали в эксплуатацию два дома. Это большое событие в первую очередь для жителей, которые ждали свои квартиры. Это хороший подарок к Новому году», — сказал он журналистам в ходе мероприятия, посвященного вводу шестого корпуса ЖК «8 Марта», возведение которого после банкротства ОАО «Пензастрой» осуществлял холдинг «Термодом».

По мнению Ивана Белозерцева, сдача к настоящему времени трех объектов — первой очереди ЖК «Райки», а также жилых комплексов «Маяковский» и «8 Марта» — является большим достижением власти, строительных компаний и дольщиков.

«Поэтому на душе радостно. Оставшиеся дома мы введем в эксплуатацию в следующем году и проблему в Пензенской области закроем полностью», — подчеркнул губернатор.