Павел Прохоренков назначен генпродюсером ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс» Общество

Пенза, 31 декабря 2019. PenzaNews. Павел Прохоренков назначен на должность генерального продюсера ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс». Об этом сообщил руководитель государственного автономного учреждения Виктор Рубцов.

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«Подписал приказ о назначении генеральным продюсером медиахолдинга «Экспресс» известного своими креативными проектами далеко за пределами пензенских медийных кругов Павла Прохоренкова. Подчеркиваю — всего медиахолдинга. Это новый этап работы не только для Павла, но и для всего холдинга», — написал Виктор Рубцов на своей странице в Facebook в минувший понедельник, 30 декабря.

Он добавил также, что начата процедура трудоустройства в ГАУ сотрудников телеканала и радио «Экспресс».

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«Телеканал «Экспресс» и радио «Экспресс» с 1 января 2020 года прекращают свое существование в рамках ранее действовавших коммерческих структур и становятся полноправными членами большой семьи государственного медиахолдинга «Экспресс», — пояснил Виктор Рубцов.

Павел Прохоренков пришел работать на телеканал «Экспресс» журналистом в 1999 году. Позже занимал должности главного редактора и редактора авторских программ.

С 2010 по 2016 годы являлся председателем регионального отделения Союза журналистов России.

В разные годы входил в состав Общественной палаты Пензенской области, общественного совета при УМВД России по региону.