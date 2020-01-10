На улучшение жилищных условий пензенцев за год направлено 1,3 млрд. рублей Общество

Пенза, 10 января 2020. PenzaNews. Денежные средства в размере 1,3 млрд. рублей потрачены из бюджетов разных уровней на реализацию в Пензенской области в 2019 году федеральных и региональных программ, направленных на улучшение жилищных условий граждан. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда, социальной защиты и демографии региона.

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По данным ведомства, жилищные условия смогли улучшить 525 молодых и 82 многодетные семьи, 154 гражданина из числа ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей, 119 лиц детей-сирот, 19 инвалидов и 19 ветеранов боевых действий, 16 сотрудников государственных бюджетных учреждений, 16 работников государственной гражданской службы Пензенской области, 11 федеральных льготников и два специалиста, которые осуществляют трудовую деятельность в сельской местности.

Число участников жилищных программ достигло 963 человек.