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Под Пензой нелегальный мигрант работал в кафе поваром и официантом

09:45 | 13.01.2020 | Общество

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Пенза, 13 января 2020. PenzaNews. Гражданин Таджикистана, нелегально находящийся на территории России с 2017 года, работал поваром и официантом в одном из кафе в селе Засечном Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Под Пензой нелегальный мигрант работал в кафе поваром и официантом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Никаких документов, в том числе удостоверяющих личность и разрешающих осуществлять трудовую деятельность, у него при себе не оказалось», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что в отношении гражданина были составлены административные материалы, на основании которых суд принял решение о выдворении мужчины с территории России.

«Также ему назначен административный штраф в размере 2 тыс. рублей за осуществление трудовой деятельности без соответствующего разрешения», — сказали в УМВД.

В пресс-службе отметили, что владельцу кафе как работодателю грозит более серьезное наказание — штраф в размере от 400 тыс. до 800 тыс. рублей.

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