В Пензе открыта горячая линия по вопросам предоставления пособий и льгот Общество

Пенза, 17 января 2020. PenzaNews. Горячая линия по вопросам предоставления пособий и льгот открыта в министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

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Прием звонков осуществляется по телефону: 8-800-201-60-86.

По этому номеру жители смогут получить ответы на вопросы о порядке назначения и перечисления социальных выплат.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минтруда региона, 15 января были перечислены пособия на ребенка малообеспеченным семьям, на питание беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет.

«Исполнение обязательств за январь 2020 года перед гражданами, имеющими право на социальные выплаты, будет произведено до конца текущего месяца», — подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что, согласно действующему законодательству, меры соцподдержки льготным категориям граждан, в том числе семьям с детьми, предоставляются за текущий месяц, при этом конкретной даты перечисления денежных средств не предусмотрено.