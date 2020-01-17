Гришаев прокомментировал ход реконструкции дороги на улице 40 лет Октября в Пензе Общество

Пенза, 17 января 2020. PenzaNews. Глава Минстроя Пензенской области Александр Гришаев прокомментировал ход работ в рамках первого этапа реконструкции автомобильной дороги на улице 40 лет Октября в Пензе.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«На данный момент осуществлено переустройство кабеля связи, водопровода и других коммуникационных сетей. Заменена дорожная одежда, а именно: выполнено устройство земляного полотна, песчано-подстилающего слоя, щебеночного основания и нижнего слоя асфальтобетонного покрытия», — пояснил он в ходе выездного совещания на объекте, состоявшегося в пятницу, 17 января.

Министр добавил, что ведутся работы по выносу оставшейся части коммуникаций за пределы автодороги, которая будет расширена, а также по обустройству ливневой канализации.

Александр Гришаев напомнил, что первый этап включает в себя реконструкцию участка до улицы Бийской протяженностью более 1 км с обустройством тротуаров и освещения, а сама дорога будет рассчитана на двустороннее движение по 4 полосам.

Как сообщает пресс-служба Минстроя Пензенской области, в ходе второго этапа реконструкция будет выполняться на участке от улицы Терновского в сторону Бригадирского моста, а третий предполагает наиболее сложный фронт работ по строительству путепровода в районе пересечения с железной дорогой.

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20 августа 2019 года государственное казенное учреждение «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» по результатам электронного аукциона заключило контракт с ООО «Автодорога» на первый этап реконструкции автодороги, связывающей улицы 40 лет Октября и Центральную.

Его цена составляет 399,7 млн. рублей.

Контракт рассчитан на период до 1 ноября 2021 года.

Работы выполняются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).