В Пензе подготовлено основание для бетонирования чаши нового фонтана Общество

Пенза, 28 января 2020. PenzaNews. Рабочие подготовили основание для бетонирования чаши нового фонтана в Пензе. Об этом сообщил заместитель главы городской администрации Магомед Агамагомедов.

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По его словам, также выполнен ремонт здания для установки насосного оборудования и устроена галерея, по которой непосредственно до чаши будут проложены трубы.

«Ведутся работы по разводке трубопроводной системы самой чаши для дальнейшего устройства спринклерной системы», — сказал вице-мэр в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в администрации Пензы во вторник, 28 января.

Магомед Агамагомедов добавил, что на прилегающей территории на 80% завершены демонтажные работы, до конца апреля намечено выполнить бетонирование подпорных стенок, а затем — приступить к их облицовке и благоустройству площади.

«Работы ведутся строго в соответствии с графиком», — уточнил он.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 4 октября 2019 года МКУ «УКС Пензы» в лице начальника Игоря Умнова, фонд поддержки региональных проектов «Развитие» в лице президента Евгения Сиротского и ООО «Техстрой» в лице гендиректора Алексея Алексеева заключили договор на реконструкцию фонтана на сумму около 99 млн. рублей.

Торги перед этим не проводились, поскольку бюджетных трат по данному договору, который рассчитан на период до 15 июля 2020 года, не предусмотрено. 100 млн. рублей на реконструкцию фонтана в Пензе выделил Сбербанк.

6 декабря 2019 года МКУ «УКС Пензы» и зарегистрированное в Санкт-Петербурге ООО «Управляющая компания «Возрождение торговый дом» в лице гендиректора Андрея Петрова по результатам электронного аукциона заключили контракт почти на 158 млн. рублей на выполнение работ, связанных с реконструкцией фонтана на улице Московской, включая благоустройство прилегающей территории. Срок его исполнения — 15 декабря 2020 года.