Обновлением Фонтанной площади Пензы займется фирма, начинавшая реконструкцию набережной Общество

Пенза, 25 ноября 2019. PenzaNews. Единственная заявка, поступившая на электронный аукцион по определению подрядчика для проведения работ по реконструкции Фонтанной площади Пензы, подана зарегистрированным в Санкт-Петербурге обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Возрождение торговый дом».

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Согласно протоколу единой комиссии муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Пензы», выступающего в качестве заказчика, заявка признана соответствующей требованиям.

Контракт с иногородней фирмой будет заключен по начальной (максимальной) цене — 157 млн. 670 тыс. 760 рублей.

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Ранее эта компания уже реализовывала крупный проект в Пензе. 29 ноября 2016 года между МКУ «Управление капитального строительства города Пензы», которое на тот момент возглавляла Светлана Круглова, и ООО «УК «Возрождение торговый дом» во главе с гендиректором Андреем Петровым был заключен контракт на выполнение первого этапа капитального ремонта набережной реки Суры. Его цена составляла более 113 млн. рублей.

В соответствии с данными портала госзакупок, фактически оплачено 112 млн. 170 тыс. 314 рублей.

На основании дополнительного соглашения к контракту от 25 сентября 2018 года обязательства в оставшейся части на сумму около 1,2 млн. рублей были прекращены.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 4 октября 2019 года УКС Пензы в лице начальника Игоря Умнова, фонд поддержки региональных проектов «Развитие» в лице президента Евгения Сиротского и ООО «Техстрой» в лице гендиректора Алексея Алексеева заключили договор на реконструкцию фонтана и прилегающей территории на сумму около 99 млн. рублей. Торги перед этим не проводились, поскольку бюджетных трат по данному договору, который рассчитан на период до 15 июля 2020 года, не предусмотрено. 100 млн. рублей на реконструкцию фонтана в Пензе выделил Сбербанк.

16 октября был объявлен электронный аукцион на реконструкцию фонтана и благоустройство прилегающей территории с начальной ценой почти 158 млн. рублей. На него не поступило ни одной заявки. Протоколом от 24 октября электронный аукцион признан несостоявшимся.



8 ноября было объявлено о повторном проведении электронного аукциона. Его назначили на 22 ноября.

До подведения итогов стало известно, что Фонтанная площадь по результатам голосования жителей отобрана для благоустройства в 2020 году по программе формирования современной городской среды. Ожидается, что на ее реконструкцию будут выделены денежные средства из федерального бюджета.