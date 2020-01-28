В Пензе в 2020 году начнут строительство нового кладбища вблизи Восточного Общество

Пенза, 28 января 2020. PenzaNews. Строительство нового кладбища вблизи действующего Восточного планируется начать в Пензе в 2020 году. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов.

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«На сегодняшний день определена [...] территория порядка 8 га, на которой будет вестись проектирование», — сказал он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 28 января.

Магомед Агамагомедов уточнил, что в текущем году будет выполнен лишь один этапов работ.

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«До середины марта проведем конкурсную процедуру, подпишем контракт», — пояснил вице-мэр.

При этом он обратил внимание на то, что на сегодняшний день в бюджете города заложены денежные средства только на подготовку территории кладбища, а на организацию подъездных путей к нему финансирование не предусмотрено.

Мэр Андрей Лузгин поручил проработать данный вопрос.

«Будем изыскивать средства. Безусловно, кладбище должно соответствовать нормативам. Недопустимы ситуации, когда у нас люди ездят по грязи», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2014 году в Пензе под новое кладбище был выделен и поставлен на кадастровый учет земельный участок площадью 40 га, расположенный севернее от Восточного.

Всего в Пензе семь муниципальных кладбищ, при этом новые захоронения разрешены только на Восточном. По состоянию на начало июня 2019 года под новые места захоронений там оставалось 1 тыс. 260 участков.