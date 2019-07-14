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Мэр Пензы рассказал о ходе подготовки к благоустройству общественных территорий

16:25 | 14.07.2019 | Общество

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Пенза, 14 июля 2019. PenzaNews. Проектная документация разработана по большинству объектов, участвовавших 1 марта 2019 года в рейтинговом голосовании по определению общественной территории Пензы, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке с привлечением средств федерального бюджета в рамках формирования комфортной городской среды, но не победивших в нем. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил мэр Виктор Кувайцев.

Мэр Пензы рассказал о ходе подготовки к благоустройству общественных территорий. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На сегодняшний день завершена работа по подготовке проектной документации на реконструкцию Фонтанной площади. Планируем в августе получить положительное заключение государственной экспертизы и уже этой осенью приступить к реализации проекта», — сказал собеседник агентства.

По его словам, также на экспертизу направлена документация на благоустройство трех скверов в центральной части города.

«Следуя концепции, разработанной при участии московского конструкторского бюро «Стрелка», постепенно обновим скверы Славы и Пушкина, «Копилка пословиц», — отметил Виктор Кувайцев.

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Мэр Пензы напомнил, что планируется развивать и территорию сквера «Пионерский».

«Проект архитектурной мастерской Льва Ходоса уже прошел экспертизу в части проверки достоверности определения сметной стоимости», — пояснил он.

По мнению Виктора Кувайцева, благоустройство еще одной территории — зеленой зоны у дворца единоборств «Воейков» — должно стать примером успешной совместной работы власти и горожан.

«Сейчас объект находится на стадии разработки проектно-сметной документации», — уточнил глава администрации Пензы.

Кроме того, он добавил, что реализуется второй этап благоустройства Соборной площади, в планах — вымостить тротуары в прилегающих скверах бетонной плиткой, а участок на улице Московской — гранитом.

Говоря о проекте-победителе рейтингового голосования, Виктор Кувайцев сообщил, что на набережной реки Суры продолжается мощение верхней прогулочной зоны.

«Эти работы выполнены практически на 30%», — подытожил он.

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