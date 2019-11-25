В Пензе обнародован протокол с итогами голосования за общественные территории ЖКХ

Пенза, 25 ноября 2019. PenzaNews. Итоговый протокол заседания общественной комиссии по проведению голосования с целью отбора общественной территории, подлежащей благоустройству по программе формирования современной городской среды в 2020 году, опубликован в муниципальной газете «Пенза».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, в список участников голосования было внесено 45 тыс. 897 человек.

Действительными признаны 45 тыс. 423 бюллетеня, недействительными — 474.

Пензенцам предлагалось выбрать одну из 43 общественных территорий.

В итоге за Фонтанную площадь проголосовали 30 тыс. 825 человек, за сквер за дворцом единоборств «Воейков» — 2 тыс. 505, за создание зоны отдыха вблизи Арбековских прудов — 1 тыс. 107, за благоустройству правого берега набережной реки Суры — 1 тыс. 2 пензенца, за Соборную площадь — 997, за парк на проспекте Победы — 582, за улицу Московскую — 578, за лыжную трассу «Снежинка» — 557, за сквер на улице Дружбы — 547, за площадь имени В.И. Ленина — 435.

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Далее по числу набранных голосов объекты расположились следующим образом: центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского — 429, сквер имени В.В. Тарасова — 406, парк «Комсомольский» (бывший «Олимпийский») — 374, автодром «Вираж» — 326, смотровая площадка в районе «Ласточки» — 306, сквер имени А.С. Пушкина — 299, Привокзальная площадь — 298, зона отдыха вблизи водоема в Заре — 273, сквер 40-летия Победы — 251.

Места с 20 по 30 заняли: территории вблизи Старой Суры на ГПЗ-24 — 240 голосов, детсад №96 на улице Набережной реки Мойки — 232, сквер «Копилка пословиц» — 223, сквер вблизи завода «Химмаш» — 213, зона отдыха у водоема в районе «Засеки» — 207, сквер имени В.Г. Белинского — 195, территория вблизи водоема в Ахунах — 193, улица Пушкина — 176, сквер имени Ф.Э. Дзержинского — 169, сквер на улице Славы — 162, сквер вблизи предприятия «Компрессормаш» на улице Аустрина — 160.

В конце рейтинга расположились: сквер вблизи дома №21 на улице Клары Цеткин — 159, сквер у ДК «Маяк» — 150, зона отдыха на реке Вядь — 115, сквер между улицами Октябрьской, Суворова и Плеханова — 110, сквер «Ласточкино гнездо» — 108, сквер на углу улиц Центральной и Перспективной — 90, улица Бакунина — 82, мотодром «Сура» — 72, сквер вблизи дома №83А на улице Ухтомского — 71, сквер на улице Каракозова — 59, сквер на улице Октябрьской — 55, зона отдыха «Красный куст» — 49, зона отдыха у водоема на улице Павлушкина — 36.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», голосование по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2020 году по программе формирования современной городской среды, состоялось в Пензе 15 ноября.

Большинство голосов жителей было отдано за Фонтанную площадь, реконструкция которой стартовала в октябре.