В Пензенской области в 2019 году удалось восстановить права 836 обманутых дольщиков Общество

Пенза, 29 января 2020. PenzaNews. Права 836 обманутых дольщиков удалось восстановить в Пензенской области в 2019 году благодаря завершению строительства трех проблемных объектов: первой очереди ЖК «Райки», дома на улице 8 Марта и ЖК «Маяковский». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Принимаются также меры к восстановлению прав участников долевого строительства по остальным проблемным объектам. Каждый многоквартирный дом, срок окончания строительства которого переносился, поставлен на контроль прокуратуры области», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в настоящее время в Пензенской области строительство с привлечением денежных средств граждан осуществляют 35 застройщиков, которые возводят 62 многоквартирных дома.