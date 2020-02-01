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Полномочия учредителя ГБУ «Аэропорт города Пензы» переданы управлению транспорта

11:15 | 01.02.2020 | Общество

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Пенза, 1 февраля 2020. PenzaNews. Функции и полномочия учредителя государственного бюджетного учреждения «Аэропорт города Пензы» будет осуществлять вновь созданное управление транспорта Пензенской области. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Иван Белозерцев в минувшую пятницу, 31 января.

Полномочия учредителя ГБУ «Аэропорт города Пензы» переданы управлению транспорта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в тексте документа.

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До последнего времени ГБУ «Аэропорт города Пензы» являлся учреждением, подведомственным министерству промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области. В январе 2020 года оно было переименовано в министерство промышленности и инновационной политики.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», объекты движимого и недвижимого имущества ГБУ «Аэропорт города Пензы» включены в прогнозный план приватизации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Соответствующее решение депутаты Законодательного собрания Пензенской области поддержали большинством голосов 19 июня 2019 года.

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