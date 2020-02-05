В пензенском отделении РГО скорбят в связи с кончиной Павла Зайдфудима Общество

Пенза, 5 февраля 2020. PenzaNews. Представители пензенского областного отделения Русского географического общества скорбят в связи с кончиной почетного полярника, председателя пензенского районного отделения РГО Павла Зайдфудима.

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«За плечами Павла Хаскельевича — самая разнообразная и интересная деятельность: он работал заместителем министра России по делам национальностей и региональной политике, исследователем Арктики, научным сотрудником РАН, вице-губернатором Пензенской области», — говорится в некрологе.

В нем отмечается, что некоторое время назад ученый вернулся в Пензенскую область и включился в деятельность РГО, возглавив его районное отделение с центром в Алферьевке, где и поселился.

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«В местной сельской школе он создал экологический центр и музей, горел желанием спасти Суру от загрязнения, вывести эту проблему на должный уровень. Он был наставником ребят из экологического движения «Зеленая волна». Каждый из членов пензенского областного отделения РГО считал его своим другом», — подчеркивается в тексте.

В нем добавляется, что многие жители Пензы также знали Павла Зайдфудима по деятельности в городском клубе «Данко», который в советские годы был центром общественной и музыкальной жизни студенчества.

«Пензенское областное отделение Русского географического общества выражает соболезнования близким и родным Павла Зайдфудима в связи с невосполнимой утратой. Всем, кто лично знал Павла Хаскельевича, он навсегда запомнится своим неравнодушием ко всему, чем живет Пензенская область, яркими и смелыми идеями, искренней любовью к родной земле. Светлая память!» — говорится в некрологе.