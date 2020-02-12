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В Пензе осужденные сыграли в КВН

11:50 | 12.02.2020 | Общество

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Пенза, 12 февраля 2020. PenzaNews. Тридцать осужденных в составе трех команд — «Копеечка», «Ми-6» и «Конец пути» — приняли участие в конкурсе веселых и находчивых, состоявшемся в исправительной колонии №1 в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН России.

В Пензе осужденные сыграли в КВН. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Конкурс проводился в нескольких номинациях: «Визитная карточка», «Юмористическая миниатюра», «Стендап» и «Пародийный номер», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что члены жюри, в состав которого вошли сотрудники администрации исправительного учреждения, представители совета ветеранов и женсовета, оценивали оригинальность выступления, артистизм участников и музыкальное оформление.

«Победу в игре одержала команда «Копеечка», — сказали в УФСИН.

В управлении пояснили, что в рамках второго — регионального — этапа будет определена лучшая команда среди всех учреждений областного ведомства.

Исправительная колония строгого режима №1 находится на улице Автоматный переулок в Пензе. Предназначена для содержания мужчин, впервые осужденных к наказанию в виде лишения свободы.

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