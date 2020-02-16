В Пензе суд обязал женщину вернуть государству пенсию умершего сожителя Общество

Пенза, 16 февраля 2020. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы обязал женщину вернуть пенсию умершего сожителя в размере около 51 тыс. рублей.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, гражданин являлся получателем страховой пенсии по старости с 1 октября 2010 года, при этом деньги перечислялись ему на банковский счет.

«В мае 2018 года в управление ПФР по электронному документообороту поступили сведения о смерти мужчины, который умер в конце декабря 2017 года. Соответственно, право на пенсию было утрачено 1 января 2018 года», — сказал собеседник агентства.

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Он добавил, что ввиду отсутствия у Пенсионного фонда информации о кончине пенсионера с 1 января по 31 мая 2018 года ему было перечислено 50 тыс. 926 рублей 46 копеек.

«Было установлено, что пенсию со счета получателя ежемесячно снимала сожительница умершего пенсионера, которая приговором Ленинского районного суда Пензы признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», — пояснил представитель суда.

По его словам, решение о взыскании с женщины денежных средств в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба, пока не вступило в законную силу.