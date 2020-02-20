Пензенцы посадят 100 тыс. деревьев в ходе акции «Сад памяти — сад жизни» Общество

Пенза, 20 февраля 2020. PenzaNews. Более 100 тыс. деревьев планируется посадить в Пензенской области в ходе акции «Сад памяти — сад жизни», которая посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Минлесхоза региона.

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«На сегодняшний день во всех районах области определены транспортно доступные участки для посадки деревьев общей площадью свыше 37 га», — сказали в ведомстве, добавив, что в их числе — парки, зоны отдыха и аллеи.

В пресс-службе пояснили, что подготовлены сеянцы и саженцы сосны, каштана, ясеня, дуба черешчатого, клена, яблони, липы, рябины, а также других пород деревьев и кустарников.

«Акция будет проходить до 1 июля», — уточнили в министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.