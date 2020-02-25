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В Пензе кадеты заступили на вахту памяти у вечного огня

12:30 | 25.02.2020 | Общество

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Пенза, 25 февраля 2020. PenzaNews. Учащиеся кадетской школы №46 первыми заступили на вахту памяти у монумента воинской и трудовой славы пензенцев, которую жители города будут нести ежедневно до 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В Пензе кадеты заступили на вахту памяти у вечного огня

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Этой чести удостоены школьники, показавшие успехи в учебе — как по общеобразовательным, так и по военно-техническим дисциплинам, а также проявившие себя во время участия в мероприятиях различного уровня. Среди них — кадеты, представлявшие Пензу на параде Памяти в Самаре 7 ноября 2019 года.

Как сообщил ИА «PenzaNews» директор кадетской школы №46 Виктор Борисов, для участия в стартовом дне проекта «75 дней до Победы. Пост №1» отобрано более 20 детей, причем предусмотрен запасной состав.

В 2020 году по случаю юбилейной даты, помимо лучших школьников и студентов, право нести вахту памяти решено предоставить жителям региона, изъявившим такое желание.

Этой возможностью воспользовался министр образования Пензенской области Александр Воронков, простоявший вместе с кадетами в почетном карауле 20 минут.

По словам главы ведомства, все это время его переполняли чувства.

«Я горжусь, что я потомок тех великих людей, которые добыли Победу в борьбе с фашизмом», — сказал он журналистам, выразив уверенность в том, что несение вахты памяти останется в памяти каждого участника акции на всю жизнь.

Александр Воронков напомнил, что отдать дань памяти погибшим землякам таким образом могут все желающие — для этого необходимо обратиться в дом молодежи и согласовать время.

Вахту памяти у монумента на проспекте Победы в Пензе будут нести до 9 Мая ежедневно.

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