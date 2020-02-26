В пензенском Минлесхозе выразили соболезнования родным Николая Сысоева Общество

Пенза, 26 февраля 2020. PenzaNews. Представители министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области выразили соболезнования родным и близким заслуженного лесовода России Николая Сысоева, скончавшегося на 81-м году жизни в минувший вторник, 25 февраля.

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«Почти за 40-летний период плодотворной деятельности в пензенских лесах при непосредственном участии Николая Владимировича Сысоева посажено и выращено 120 тыс. га молодых посадок сосны, дуба, ели, лиственницы и других пород. Это 1 млрд. деревьев!» — говорится в некрологе, размещенном на сайте регионального Минлесхоза.

В нем добавляется, что во время трудовой деятельности объектами пристального внимания Николая Сысоева были участки постоянной лесосеменной базы.

«При участии Николая Владимировича в Кузнецком лесхозе создана лесосеменная плантация в 94 га привитыми черенками с плюсовых деревьев. Эти сеянцы значительно опережают в росте обычных собратьев», — отмечается в тексте.

В некрологе подчеркивается, что Николай Сысоев вместе с Александром Щадриным провел большую работу по созданию культиваторов, которые после успешных испытаний были запущены в серийное производство.

«Постоянной заботой главного лесничего были молодые лесные кадры. Многие годы он возглавлял экзаменационную комиссию в лесном техникуме в Сосновоборске», — говорится в сообщении.

Время и место прощания с покойным не уточняются.