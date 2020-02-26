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«Транснефть» начнет вынос опасных производственных объектов с территории Кузнецка в июле

19:23 | 26.02.2020 | Общество

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Пенза, 26 февраля 2020. PenzaNews. Работы по выносу опасных производственных объектов с территории Кузнецка Пензенской области, где в непосредственной близости от жилых домов расположен магистральный нефтепровод, планируется начать в июле 2020 года. Об этом сообщил генеральный директор АО «Транснефть – Дружба» Роман Камозин на встрече с губернатором Иваном Белозерцевым, состоявшейся в Пензе в среду, 26 февраля.

«Транснефть» начнет вынос опасных производственных объектов с территории Кузнецка в июле. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе нее стороны подписали дорожную карту по реализации соответствующих мероприятий.

По словам министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александра Москвина, который также принимал участие во встрече, в текущем году на данный проект предусмотрено финансирование из федерального бюджета.

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Предполагается, что участки для строительно-монтажных работ будут выделены в сжатые сроки, сообщает пресс-служба облправительства.

2 мая 2017 года вице-президент ПАО «Транснефть» Михаил Маргелов заявил, что компания приняла решение о выносе нефтепровода «Дружба-2» с территории города Кузнецка Пензенской области не в 2024 году, как это планировалось ранее, а в 2019–2020-х.

По его словам, на эти цели будет потрачено примерно 5 млрд. рублей.

Михаил Маргелов подчеркнул, что безопасность граждан является общей задачей компании и руководства региона.

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