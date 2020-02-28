EN
15:33:50 Пятница, 28 февраля
Дольщики НКО в Пензе Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Будет подготовлено ходатайство о присвоении Пензе звания «Город трудовой доблести»

09:23 | 28.02.2020 | Общество

Печать

Пенза, 28 февраля 2020. PenzaNews. Ходатайство о присвоении Пензе почетного звания «Город трудовой доблести» будет подготовлено в регионе.

Будет подготовлено ходатайство о присвоении Пензе звания «Город трудовой доблести». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По словам губернатора Ивана Белозерцева, соответствующие предложения уже поступили от реготделений партии «Единая Россия» и движения «Волонтеры Победы», а также от областного совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

В свою очередь заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов отметил, что к нему обращались уроженцы региона, поддерживающие эту инициативу.

В связи с этим Иван Белозерцев поручил провести подготовительную работу, чтобы систематизировать все аргументы в пользу Пензы.

Читайте также

Пензенское Заксобрание поддержало проект закона о почетном звании «Город трудовой доблести»

«Самое главное — это документальное подтверждение заслуг Пензы и пензенцев. Прошу подключить к этой работе общественные организации, молодежь, ветеранов, историков и архивистов, экспертное сообщество, а также средства массовой информации», — сказал он в ходе рабочего совещания, состоявшегося в правительстве региона.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе облправительства, после вступления соответствующего федерального закона в силу общественные организации смогут официально обратиться к гордуме с предложением о присвоении Пензе почетного звания «Город трудовой доблести».

В случае поддержки этой инициативы гордума должна будет обратиться в правительство Пензенской области и Законодательное собрание региона.

Следующим шагом станет направление ходатайства в адрес президента России Владимира Путина.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе на реконструкцию фонтана из бюджета дополнительно направят около 57 млн. рублей Пензенская «Лагуна-УОР» заработала путевку в полуфинал чемпионата России
Под Пензой подросток за рулем машины попал в ДТП Подрядчик допустил нарушения при подготовке к строительству жилья в Заводском районе Пензы
В Пензе организована проверка по факту ДТП, в котором пострадали два пешехода Заречный получил 10 млн. рублей за победу в конкурсе «Росатом вместе»
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама