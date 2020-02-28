Будет подготовлено ходатайство о присвоении Пензе звания «Город трудовой доблести» Общество

Пенза, 28 февраля 2020. PenzaNews. Ходатайство о присвоении Пензе почетного звания «Город трудовой доблести» будет подготовлено в регионе.

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По словам губернатора Ивана Белозерцева, соответствующие предложения уже поступили от реготделений партии «Единая Россия» и движения «Волонтеры Победы», а также от областного совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

В свою очередь заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов отметил, что к нему обращались уроженцы региона, поддерживающие эту инициативу.

В связи с этим Иван Белозерцев поручил провести подготовительную работу, чтобы систематизировать все аргументы в пользу Пензы.

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«Самое главное — это документальное подтверждение заслуг Пензы и пензенцев. Прошу подключить к этой работе общественные организации, молодежь, ветеранов, историков и архивистов, экспертное сообщество, а также средства массовой информации», — сказал он в ходе рабочего совещания, состоявшегося в правительстве региона.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе облправительства, после вступления соответствующего федерального закона в силу общественные организации смогут официально обратиться к гордуме с предложением о присвоении Пензе почетного звания «Город трудовой доблести».

В случае поддержки этой инициативы гордума должна будет обратиться в правительство Пензенской области и Законодательное собрание региона.

Следующим шагом станет направление ходатайства в адрес президента России Владимира Путина.