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Ольга Чистякова высказалась о необходимости установки памятника матери в Пензе

18:47 | 03.03.2020 | Общество

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Пенза, 3 марта 2020. PenzaNews. Председатель реготделения Союза женщин России, директор благотворительного фонда «Караван добрых дел», заместитель руководителя ООО «Дионис» по социальным вопросам, депутат областного Законодательного собрания Ольга Чистякова высказалась о необходимости установки памятника матери в Пензе.

Ольга Чистякова высказалась о необходимости установки памятника матери в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Время от времени в социальных сетях возникает дискуссия о необходимости размещения в Пензе памятника материнству. Не понимаю, у кого возникает такое острое желание превратить общественную инициативу в политический хайп. Разве можно переоценить роль матери? Придать ей большее значение, чем есть? Мама — это та, кто подарила жизнь, кто рядом в самые счастливые и самые горькие моменты, кто всегда поймет и поддержит, та, к кому мы всегда возвращаемся, чтобы получить жизненную силу и благословение на дальнейший путь», — написала Ольга Чистякова на своей странице в Facebook.

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Она добавила, что «во все времена материнство являлось главной ролью женщины».

«В разных уголках мира создано немало скульптурных композиций, посвященных материнству. Почему же в Пензе такой скульптуре не быть? Быть. Люди голосовали, выбирали проект, думая о своих мамах... И каждый раз, подходя к такому объекту, они будут думать о великой силе материнства, о любви, всепрощении, самопожертвовании. Это вечные ценности», — отметила председатель реготделения общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России».

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