В Заречном прокуратура добилась увеличения числа парковочных мест для инвалидов Общество

Заречный, 6 марта 2020. PenzaNews. Прокуратура Заречного Пензенской области добилась увеличения числа парковочных мест для инвалидов вблизи торговых центров.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проверки исполнения требований законодательства о социальной защите прав инвалидов и безопасности дорожного движения прокуратура города Заречного установила, что на парковочных площадках торговых центров «Глобус», «Универмаг» и «Дубрава» количество мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья составляло менее 10% от общего числа», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что у торговых центров «Рябинушка» и «Юбилейный» парковочных мест для инвалидов не было совсем.

Читайте также

На создание доступной среды в трех детсадах и школе-интернате направят около 5 млн. рублей

«По выявленным нарушениям прокурор города внес представления собственникам этих торговых центров. Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, три лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — сказала собеседница агентства, добавив, что за отсутствие парковочных мест вблизи «Рябинушки» и «Юбилейного» руководитель ООО «Эл Эс» оштрафован на 4 тыс. рублей по ст. 5.43 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства, предусматривающих выделение на автомобильных стоянках (остановках) мест для специальных автотранспортных средств инвалидов».

Светлана Артамонова уточнила, что к настоящему времени нарушения законодательства устранены.