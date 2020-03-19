В Пензенской области установлена величина прожиточного минимума за IV квартал 2019 года Общество

Пенза, 19 марта 2020. PenzaNews. Величина прожиточного минимума в Пензенской области в среднем на душу населения за IV квартал 2019 года установлена в размере 9 тыс. 179 рублей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По сравнению с III кварталом она не изменилась.

По отдельным социально-демографическим группам утверждены следующие значения: для трудоспособного населения — 9 тыс. 953 рубля, для пенсионеров — 7 тыс. 629 рублей, для детей — 9 тыс. 420 рублей.

Стоимость потребительской корзины в Пензенской области в среднем на душу населения определена в размере 8 тыс. 582 рублей. В том числе на продукты питания предусмотрено 4 тыс. 152 рубля, на непродовольственные товары — 2 тыс. 204 рубля, на услуги — 2 тыс. 226 рублей, на расходы по обязательным платежам и сборам — 597 рублей.

Читайте также

Снижение прожиточного минимума не будет влиять на размер выплат малоимущим

Стоимость потребительской корзины для трудоспособного населения установлена на уровне 8 тыс. 855 рублей. В том числе на продукты питания предусмотрено 4 тыс. 284 рубля, на непродовольственные товары — 2 тыс. 274 рубля, на услуги — 2 тыс. 297 рублей, на расходы по обязательным платежам и сборам — 1 тыс. 98 рублей.

Стоимость потребительской корзины пенсионеров за IV квартал 2019 года составляет 7 тыс. 629 рублей. В том числе на продукты питания предусмотрено 3 тыс. 691 рубль, на непродовольственные товары — 1 тыс. 959 рублей, на услуги — 1 тыс. 979 рублей.

Стоимость потребительской корзины детей определена в размере 9 тыс. 420 рублей. В том числе на продукты питания предусмотрено 4 тыс. 557 рублей, на непродовольственные товары — 2 тыс. 419 рублей, на услуги — 2 тыс. 444 рубля.